Xbox Game Pass una manna dal cielo per i team indie: parlano gli autori di Everspace 2

Xbox Game Pass continua a guadagnare consensi non solo da parte dell'utenza, ma anche dagli sviluppatori che decidono di affidarsi alla piattaforma Microsoft per promuovere i propri titoli.

Il servizio di gaming on demand si è dimostrato una risorsa importante per le produzioni tripla A, ma può costituire un trampolino di lancio essenziale anche per i team indipendenti. Questo è quanto si evince dalle recenti dichiarazioni degli autori di Everspace 2, titolo che ha debuttato sul Game Pass per PC in Early Access tramite il programma Preview di Microsoft.

"Questo è un enorme risultato perché A) tali accordi possono cambiare tutto per gli studi indipendenti come noi, soprattutto perché sono rari con così tanti altri grandi titoli che competono per mettersi in luce; B) persone molto esperte che lavorano in grandi aziende si stanno mettendo in gioco confidando che manterremo le nostre promesse anche se le cose potrebbero complicarsi; e C) il pagamento delle licenze senza alcun vincolo sulla direzione creativa è probabilmente la cosa migliore che può capitare a uno studio indipendente. Ho già detto che NON c'è esclusività?".

Rockfish Games ha poi aggiunto che l'accordo gli consentirà di lavorare per 6-9 mesi aggiuntivi chiamando a raccolta ulteriori artisti e sviluppatori esterni per rifinire ulteriormente il proprio prodotto.

Sulle nostre pagine trovate l'elenco dei titoli che si aggiungeranno al catalogo di Xbox Game Pass a novembre.