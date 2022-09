Xbox Game Pass: un mare di giochi indie in arrivo, ecco gli annunci dell'ID@Xbox Showcase

Durante l'ID@Xbox Fall Showcase del 14 settembre, la divisione verdecrociata di Microsoft ha dato spazio a tanti sviluppatori indipendenti e ai loro videogiochi, molti dei quali saranno disponibili dal day one nel catalogo dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox e PC Game Pass.

Tra le sorprese offerteci dall'evento mediatico della casa di Redmond è impossibile non partire dall'annuncio di quattro giochi Skybound su Xbox Game Pass: il noto publisher statunitense ha confermato l'ingresso nel servizio di Microsoft della Stagione Finale di The Walking Dead A Telltale Series, come pure di Rainbow Billy The Curse of the Leviathan, The Big Con e Homestead Arcana.

Il valzer dell'ID@Xbox Fall Showcase è proseguito con dei filmati dimostrativi di You Suck at Parking, Metal Hellsinger e Amazing Cultivation Simulator, quest'ultimo disponibile a sorpresa da oggi 14 settembre su PC Game Pass. Eccovi allora l'elenco completo dei videogiochi indipendenti destinati ad approdare su Game Pass da qui ai prossimi mesi:

Amazing Cultivation Simulator - disponibile da oggi 14 settembre

You Suck at Parking - disponibile da oggi 14 settembre

Metal: Hellsinger - 15 settembre

Moonscars - 27 settembre

Valheim - 29 settembre su PC Game Pass

Eville - 11 ottobre

Turnip Boy Robs a Bank - 2023

Homestead Arcana - 2023

Valheim - nel 2023 su Xbox Game Pass per Xbox One e Xbox Series X/S

Big Con - 'disponibile a breve'

Rainbow Billy - 'disponibile a breve'

The Walking Dead A Telltale Series: Final Season - 'disponibile a breve'

L'evento di Microsoft ha confermato il lancio imminente di Valheim su PC Game Pass e il suo approdo nel 2023 su console, con ingresso dal day one su Xbox Game Pass. Di particolare interesse sono stati anche gli annunci dell'avventura Turnip Boy Robs a Bank (il sequel del frizzante Turnip Boy Commits Taxs Evasion), del thriller multiplayer investigativo Eville e il gameplay inedito del soulslike Moonscars in arrivo su Game Pass il 27 settembre.