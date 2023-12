Xbox Game Pass, un mare di giochi in uscita nel 2024: già confermati 40 titoli, ecco quali

D'accordo, il 2023 di Xbox Game Pass è stato insuperabile, ma nulla vieta a Microsoft di battere il suo stesso 'record' nel corso del 2024. Non è un caso, infatti, se sui social spopola l'infografica fan made di Baiisun che elenca i videogiochi destinati ad approdare su Game Pass da qui ai prossimi mesi.

L'immagine realizzata dall'utente conosciuto su Twitter/X come Baiisun è la perfetta cartina tornasole della caleidoscopica offerta videoludica confezionata da Microsoft per rallegrare gli abbonati al servizio verdecrociato.

L'infografica fan made riprende il design delle immagini condivise dalla macchina mediatica della casa di Redmond per informarci sui giochi destinati ad approdare nel catalogo del Game Pass. L'elenco stilato da Baiisun conta già 40 titoli, dalle esclusive first party ai videogiochi indie passando per i multipiattaforma e i progetti 'second party' realizzati in collaborazione con la divisione Publishing degli Xbox Game Studios o come parte della mai troppo lodata iniziativa ID@Xbox.

Scorrendo la lista troviamo così Hellblade 2 Senua's Saga, Avowed, STALKER 2, Microsoft Flight Simulator 2024, Towerborne, Replaced, Persona 3 Reload, Citizen Sleeper 2, ARA History Untold, la versione console di Cities Skylines 2 e tantissime altre esperienze interattive appartenenti ai generi più disparati.

Nel lungo elenco di titoli citati da Baiisun, oltretutto, andranno ad aggiungersi anche i giochi Activision Blizzard in arrivo su Game Pass dal 2024, come pure le decine di videogiochi delle Wave 1 e 2 annunciate mensilmente da Microsoft per rimpolpare di contenuti il proprio servizio in abbonamento. In attesa di scoprire che cosa bolle in pentola dalle parti di Redmond, vi lasciamo in compagnia di questo nostro approfondimento dedicato a 5 giochi singleplayer epici usciti su Game Pass nel 2023.