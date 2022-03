Xbox Game Pass: anche Marvel's Guardians of the Galaxy tra i giochi di marzo

Puntuale come sempre, Microsoft ha annunciato i nuovi titoli che si apprestano ad arrivare nel catalogo di Xbox Game Pass durante il mese di marzo. Tra le new entry c'è anche un pezzo da novanta come Marvel's Guardians of the Galaxy.

Il titolo targato Marvel e Square-Enix, sviluppato da Eidos Montreal, sarà disponibile nelle versioni PC, console e cloud, e potrete dunque giocarlo nel modo che più desiderate, a patto di essere abbonati al servizio di gaming on demand di Microsoft.

Tra gli altri titoli in arrivo a marzo troviamo anche FAR: Changing Tides, disponibile nel catalogo al day one, e Lightning Returns: Final Fantasy XIII. Di seguito la lista completa:

Far: Changing Tides (Cloud, Console e PC) - 1 marzo

Microsoft Flight Simulator (Cloud) - 1 marzo

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console e PC) – 3 marzo

Kentucky Route Zero (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 10 marzo

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) ID@Xbox – 10 marzo

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console e PC) – 10 marzo

Young Souls (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 10 marzo

Come avrete notato è presente nell'elenco anche Microsoft Flight Simulator, pubblicato in versione cloud a sorpresa proprio oggi. Cosa ne pensate dei giochi Xbox Game Pass di marzo? A questo punto rimaniamo in attesa di conoscere anche i titoli che arriveranno nella seconda metà del mese.