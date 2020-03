Xbox Game Pass di marzo: annunciati i nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox One e PC

Con il consueto aggiornamento dalle pagine di Xbox Wire, i rappresentanti della casa di Redmond svelano i primi videogiochi in arrivo a marzo nel catalogo di Xbox Game Pass su PC Windows 10 e Xbox One.

Partiamo allora dalla lista dei giochi in procinto di approdare su console, con la conferma dell'arrivo per domani, giovedì 5 marzo, del kolossal sportivo NBA 2K20, dedicato all'ultima stagione della lega di basket più seguita e popolare del mondo, e del simulatore Train Sim World 2020 che ci mette nei panni di un macchinista incaricato di condurre dei treni industriali e passeggeri per rispettare gli orari indicati dalle diverse stazioni.

Per mercoledì 11 marzo è invece previsto l'arrivo sul Game Pass di Ori and the Will of the Wisps, l'avventura fantasy dei Moon Studios che rimarrà nel solco tracciato dal capitolo precedente per evolverne il linguaggio ludico attraverso una mappa sensibilmente più ampia e tantissime novità contenutistiche. Tra le altre novità che interesseranno l'utenza di Xbox Game Pass su console, citiamo l'arrivo per il 12 marzo del puzzle platform Pikuniku e, per il 13 marzo, dell'Open Beta di Bleeding Edge e della Juggernaut Edition di State of Decay 2.

Su PC Windows 10, invece, la prima metà del mese di marzo degli abbonati a Xbox Game Pass sarà caratterizzato dall'approdo nel catalogo di The Lord of the Rings Adventure Card Game, del brutale beat'em up in pixel art Mother Russia Bleeds e, come per gli iscritti al servizio su Xbox One, Ori and the Will of the Wisps, Pikuniku, Train Sim World 2020, Bleeding Edge e State of Decay 2 Juggernaut Edition.