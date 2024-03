Xbox Game Pass, è un marzo esplosivo: Diablo 4 e F1 23 tra le novità del mese

Marzo si rivelerà senza dubbio un mese particolarmente interessante per gli abbonati di Xbox Game Pass, che potranno mettere le mani su giochi come Diablo 4, F1 23 e molti altri ancora.

Tramite un post pubblicato sulle pagine di Xbox Wire, Microsoft ha svelato la lineup dei titoli che si aggiungono al catalogo del servizio di gaming on demand per il mese di marzo. L'hack and slash di Blizzard e il simcade di Codemasters guidano il ricco elenco di giochi che vi andiamo a riportare di seguito.

Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – Disponibile ora

MLB The Show 24 (Cloud e Console) – Disponibile ora

The Quarry (Cloud e Console) – 20 marzo

Evil West (Cloud, Console e PC) – 21 marzo

Terra Invicta (Game Preview) (PC) – 26 marzo

Diablo IV (Console e PC) – 28 marzo

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (Cloud, console e PC) – 28 marzo

Open Roads (Cloud, console e PC) – 28 marzo

Ark: Survival Ascended (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 1 aprile

F1 23 (Cloud) EA Play – 2 aprile

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, console e PC) – 2 aprile

Come potete osservare, ce n'è davvero per tutti i gusti: The Quarry per gli amanti delle atmosfere horror, Evil West per chi ha voglia di lanciarsi in un adrenalinico sparatutto, Ark: Survival Ascendend per gli appassionati di giochi di sopravvivenza, Hot Wheels Unleashed 2 per chi apprezza i racing con un'impronta maggiormente arcade. Ricordiamo che recentemente è stato aggiunto anche NBA 2K24 al catalogo di Xbox Game Pass. Cosa ne pensate delle novità di marzo?

