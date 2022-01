Xbox Game Pass: Mass Effect Legendary Edition tra i nuovi giochi di gennaio 2022

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass della prima metà di gennaio, la lineup include una serie di titoli per PC, console Xbox (Xbox One e Xbox Series X/S) e Cloud, tra questi anche Mass Effect Legendary Edition per gli abbonati Game Pass Ultimate con EA Play.

Sono già disponibili per il download Gorogoa (Cloud, Console, PC), Olija (Cloud, Console, PC) e The Pedestrian (Cloud, Console, PC) mentre il 6 gennaio arrivano Outer Wilds (Cloud, Console, PC), Embr (PC, Cloud, Console) e Mass Effect Legendary Edition per Xbox e PC. Il 13 gennaio invece spazio a Spelunky 2 (Console, PC) e The Anacrusis (Console, PC), distribuito in formato Game Preview.

Il 15 gennaio lasceranno il catalogo Xbox Game Pass i seguenti giochi:

Desperados III (Cloud, Console, PC)

Ghost of a Tale (PC)

Kingdom Hearts III (Console)

Mount & Blade Warband (Cloud, Console, PC)

Pandemic (Console, PC)

Yiik A Postmodern RPG (PC)

Una selezione di titoli piuttosto interessante quella della prima metà di gennaio, gli abbonati potranno mettere le mani su giochi di discreta fattura con Mass Effect Legendary Edition che rappresenta sicuramente uno dei punti di forza della lineup del primo mese dell'anno, ricordiamo che la collection di Mass Effect è accessibile solo agli abbonati Game Pass Ultimate su console Xbox e PC.