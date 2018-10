Xbox Game Pass: un mese in regalo pagando l'abbonamento con PayPal

Microsoft Italia ha annunciato su Twitter una nuova promozione dedicata ai clienti Xbox Game Pass: tutti coloro che acquisteranno un abbonamento mensile pagando con PayPal riceveranno un mese di accesso aggiuntivo a costo zero.

"Acquista un abbonamento Xbox Game Pass mensile con PayPal e ottieni un mese gratuito", questo il testo del messaggio diffuso su Twitter, se siete interessati potete abbonarvi tramite il sito ufficiale Xbox.

Gli abbonati a Xbox Game Pass avranno accesso ai migliori titoli del catalogo Xbox One e Xbox 360 con una rotazione mensile che include giochi Tripla A e produzioni indipendenti, oltre alle esclusive Microsoft, queste disponibili sin dal day one, tra cui Forza Horizon 4, State of Decay 2, Sea of Thieves e future uscite come Crackdown 3 e Ori and the Will of the Wisps.

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo dedicato ai migliori giochi Xbox Game Pass che include giochi di terze parti, esclusive Xbox e titoli indie di spessore attualmente disponibili per gli abbonati al servizio.