Xbox Game Pass e Metacritic: un'immagine riassume la media di tutti i giochi

Xbox Game Pass sta diventando sempre più grande con il passare del tempo. Microsoft ha dimostrato di puntare molto forte sul servizio di abbonamento che mette a disposizione ad un prezzo fisso centinaia di giochi, incluse esclusive di punta presenti nel catalogo già dal loro day one.

Attraverso un'immagine viene mostrata la media ottenuta su Metacritic dai numerosi giochi inclusi nel Game Pass, e quanto emerge evidenzia una situazione nel complesso rosea. Sono infatti ben 326 i titoli con una media positiva dal 75 in su, dunque larga maggioranza dell'offerta del catalogo. Di questi 27 hanno un punteggio di eccellenza di 90 o superiore, mentre la maggioranza delle valutazioni positive (123) si concentra nella fascia che va da 80 a 84. Le valutazioni meno positive e quelle negative rivestono invece un ruolo minore all'interno del Game Pass, con un totale di 128 giochi sotto la media di 75. Le valutazioni pessime rappresentano una piccola minoranza con solo 11 giochi, mentre 58 titoli rientrano nella fascia tra il 70 e il 74 di valutazione.

Sebbene quanto riferito da Metacritic non vada necessariamente preso come oro colato, il quadro che emerge è sicuramente a vantaggio dell'Xbox Game Pass, con Microsoft che punta quindi a garantire una qualità soddisfacente del suo servizio attirando così l'attenzione di un numero sempre maggiore di utenti. Per ulteriori approfondimenti eccovi dettagli sui nuovi giochi di giugno per Xbox Game Pass. Avete sentito inoltre la storia della PS5 acquistata grazie a Xbox Game Pass?