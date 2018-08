Xbox Game Pass: Metro Last Light e Halo Master Chief Collection si aggiungono al catalogo

In occasione della GamesCom 2018, Microsoft ha confermato l'arrivo di due nuovi nomi che si aggiungono al già folto catalogo di Xbox Game Pass, il servizio di gaming on-demand del colosso di Redmond.

Stiamo parlando di Metro Last Light, secondo capitolo della serie survival-shooter sviluppata da 4A Games, e di Halo Master Chief Collection, che unisce i primi quattro capitoli della celebre serie ideata da Bungie ed ora in mano a 343 Industries, attualmente al lavoro su Halo: Infinite.

La Master Chief Collection sarà aggiunta al servizio il primo settembre, e riceverà per tempo la patch Xbox One X Enhanced: sulla console mid-gen di Microsoft, il gioco girerà in risoluzione 4K, supporterà l'HDR, avrà un matchmaking migliorato, supporto al LAN offline, opzioni di installazione personalizzabili, tempi di caricamento ridotti e supporto ai 60fps per tutti i giochi della collection.