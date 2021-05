Xbox Game Pass: Microsoft ha annunciato i nuovi giochi di maggio per Xbox, PC e Cloud

Microsoft ha appena annunciato la nuova infornata di titoli che si apprestano ad arrivare su Xbox Game Pass arricchendo ulteriormente la già vasta offerta del suo servizio di gaming on demand.

Tramite un nuovo post pubblicato su Xbox Wire, la casa di Redmond fornisce i nomi di tutti i titoli che nel mese di maggio arriveranno nel catalogo del Game Pass. Tra questi troviamo Conan Exile (Microsoft aveva già anticipato la novità), SnowRunner, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, ed altri ancora. Di seguito vi forniamo l'elenco integrale delle novità in arrivo nel servizio:

SnowRunner (Cloud, Console, e PC) – Disponibile Ora

Peggle 2 (Cloud) EA Play – 20 maggio

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Cloud) EA Play – 20 maggio

Secret Neighbor (PC) ID@Xbox – 20 maggio

The Wild at Heart (Console and PC) ID@Xbox – 20 maggio

The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Console, and PC) – 21 maggio

Knockout City (Console and PC) EA Play – 21 maggio

Maneater (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox – 25 maggio

Conan Exiles (Cloud and Console) ID@Xbox – 27 maggio – Ottimizzato per Series X|S

Fuzion Frenzy (Cloud) – 27 maggio

Joy Ride Turbo (Cloud) – 27 maggio

MechWarrior 5: Mercenaries (Console) ID@Xbox – 27 maggio

Solasta: Crown of the Magister (PC) ID@Xbox –27 maggio

SpellForce 3: Soul Harvest (PC) – 27 maggio

Cosa ne pensate della nuova lista di titoli offerti da Microsoft? Nel mese di maggio gli abbonati avevano già accolto l'arrivo di titoli altisonanti come FIFA 21 e Red Dead Online.