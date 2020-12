Xbox Game Pass: Microsoft celebra le vacanze natalizie con una super promozione a 1 euro

L'arrivo di Xbox Series X e S ha inevitabilmente portato nuovi utenti a sperimentare le gioie di Xbox Game Pass. Per festeggiare le prossime vacanze natalizie Microsoft ha deciso di offrire una vantaggiosa promozione agli utenti che hanno scelto la piattaforma di casa Redmond e che non hanno mai provato la versione Ultimate dell'abbonamento.

La promozione pensata da Microsoft è infatti diretta a tutti quei giocatori che non hanno ancora avuto modo di provare il famoso servizio in abbonamento Xbox Game Pass: a partire dal prossimo 3 dicembre e per un periodo limitato, tutti coloro che non hanno mai effettuato l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate potranno usufruire dei primi tre mesi spendendo un solo euro. Oltre a tutti i giochi disponibili e a tutti quelli in arrivo nel corso delle festività come Control, DOOM Eternal e Dragon Quest XI S (potete trovare la lista completa qui), i giocatori potranno godere di 30 giorni di abbonamento a Disney + e a partire dal 15 dicembre i titoli EA Play arriveranno anche su PC. Va poi ricordato che l'abbonamento Ultimate include anche la possibilità di giocare in streaming sui propri dispositivi mobile grazie all'ex xCloud.

Insomma, Microsoft va all in e propone un'offerta capace di intrattenere i giocatori per tutte le vacanze natalizie, arrivando a coprire la prima parte del 2021. Avete già letto la recensione di Dragon Quest XI S per le console targate Xbox?