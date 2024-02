Xbox Game Pass: Microsoft non aggiungerà più le esclusive al day one?

Questa sera è stato annunciato un evento dedicato al futuro di Xbox da parte di Phil Spencer, ma ciò non ha fermato l'ondata di rumor che sta invadendo il web. Stando ad un insider che in passato si è dimostrato affidabile, nel futuro di Xbox Game Pass potrebbero non esserci più le esclusive al lancio.

A fare questa dichiarazione è stato l'utente ResetEra conosciuto con il nickname SneakersSO, il quale si è guadagnato una certa credibilità per quel che concerne le anticipazioni a tema Xbox. In tempi non sospetti, questo insider aveva predetto la visuale in soggettiva per Indiana Jones e l'Antico Cerchio, senza contare la partecipazione di Troy Baker come doppiatore. Sempre SneakersSO aveva affermato un po' di tempo fa che Starfield sarebbe arrivato anche su PlayStation, anticipando la valanga di rumor e voci di corridoio di queste ore.

Si tratta quindi di una figura all'apparenza affidabile, la quale sostiene che in futuro non vedremo più arrivare i titoli sviluppati dagli Xbox Game Studios nel catalogo del servizio sin dal lancio. Tale dichiarazione andrebbe a sommarsi ad un altro rumor secondo il quale Call of Duty 2024 non arriverà al day one su Xbox Game Pass.

Insomma, anche questo potrebbe essere uno degli elementi di discussione dell'evento Microsoft della prossima settimana.