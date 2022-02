Xbox Game Pass, a Microsoft non piaceva l'idea: retroscena sul servizio di Phil Spencer

Xbox Game Pass è ormai da tempo fulcro principale delle strategie commerciali di Microsoft in ambito gaming. Il servizio si è rivelato di successo, vanta diversi milioni di iscritti e viene costantemente aggiornato, offrendo sempre nuove sorprese ai suoi giocatori. Eppure all'inizio la strada è stata tutta in salita.

Come spiegato ripercorrendo i punti salienti della carriera di Phil Spencer, il leader degli Xbox Game Studios ha faticato ad imporre l'idea all'epoca ancora del tutto nuova del creare un servizio come il Game Pass, ma avrebbe lottato duramente per convincere i dirigenti della divisione Xbox sulla bontà del progetto, arrivando anche al punto di non accettare un "no" come risposta.

Nel 2017 Microsoft era ancora molto restia ad applicare un modello basato sul cloud anche in ambito videoludico: secondo Spencer, con il nuovo modello da lui elaborato si stava "solamente grattando la superficie", insistendo sul fatto che sarebbe divenuto sempre più grande con il passare del tempo. Spencer iniziò ad interfacciarsi con sempre maggior frequenza con Satya Nadella, CEO di Microsoft, per spiegargli nel dettaglio tutti i suoi piani relativi al Game Pass. Ma i dirigenti del team Xbox continuavano a rimanere perplessi davanti la sua proposta.

Come raccontato da Richard Irving, ex membro del team Xbox, durante le riunioni lo staff "presentava continuamente argomentazioni per dimostrare che il Game Pass non avrebbe mai potuto funzionare, dato lo scarso interesse dei publisher e la possibilità di perdere profitti". Tali motivi avrebbero potuto stroncare sul nascere il progetto, tuttavia Irving sottolinea come Spencer "ha sempre trovato un modo per far funzionare le cose" e, con grande determinazione e pazienza, è riuscito infine a convincere tutta la dirigenza a dare una chance al Game Pass.

Il resto è storia. E sono in arrivo ulteriori novità sul futuro di Xbox Game Pass, come ad esempio abbonamenti flessibili e maggior trasparenza sui rinnovi, per un servizio in continua crescita ed evoluzione.