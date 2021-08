Xbox Game Pass: Microsoft 'opera' un'altra aggiunta al catalogo dei giochi gratis

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del video di Surgeon Simulator 2 Access All Areas, dalle pagine di Xbox Wire arriva la conferma dell'arrivo dello scanzonato "gestionale operatorio" nel catalogo digitale di Xbox Game Pass su PC, Xbox One e Series X/S sin dal day one.

La già ampia ludoteca del Game Pass si prepara perciò ad accogliere anche il sequel del simpatico sandbox per "chirurghi in erba" nella sua versione Access All Areas, comprensiva di tutti gli aggiornamenti lanciati nell'anno di permanenza in esclusiva temporale su Epic Games Store e di nuove funzionalità.

All'interno della versione "definitiva" di Surgeon Simulator 2 troveremo il Creation Mode, delle importanti ottimizzazioni per i modelli poligonali delle strutture mediche e degli addetti alla sala operatoria, il pacchetto completo degli interventi da condurre nella campagna principale e delle attività, sia cooperative che competitive, da completare in multiplayer online o a schermo condiviso in lobby composte da massimo 4 giocatori.

Il lancio di Surgeon Simulator 2 Access All Areas è atteso per il 2 settembre su PC, Xbox One, Series X/S e Game Pass. La versione ottimizzata per le console nextgen di Microsoft proporrà tutte le migliorie grafiche della versione PC con i preset più elevati, con risoluzione dinamica 4K e framerate ancorato sui 60fps.