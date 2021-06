Xbox Game Pass: Microsoft prepara 'un annuncio incredibile' per domani

Microsoft ha pubblicato un nuovo teaser sui propri canali social con cui ha anticipato l'arrivo di succose novità per i sempre più numerosi abbonati di Xbox Game Pass. La casa di Redmond non ha svelato dettagli specifici, ma sembra proprio che possa trattarsi di qualcosa di grosso.

Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, Microsoft assicura che nella giornata di domani arriverà una gradita sorpresa per gli abbonati al suo servizio di gaming on demand.

"Domani annuncio incredibile, vogliamo soltanto avvertirvi", recita il tweet. "Potete provare ad indovinare ma non c'è possibilità che possiate farcela. Ci vediamo domani".

Il messaggio, come avrete notato, è rivolto all'utenza francese, ma viene spiegato nei commenti successivi al post che l'annuncio riguarderà i giocatori di tutto i paesi. Ovviamente i giocatori hanno già iniziato a fare audaci speculazioni riguardo all'annuncio, con alcuni che si aspettano che Battlefield 6 esordisca al day one su Xbox Game Pass (nei giorni scorsi c'è stato uno scambio di battute sospetto tra EA e Microsoft), mentre altri ipotizzano la conferma ufficiale dell'integrazione di Ubisoft+ nel servizio (potrebbe quindi non essere un caso il messaggio diffuso dalla divisone francese).



Non ci resta insomma che attendere l'annuncio in arrivo domani. Secondo voi quale sarà la novità che Microsoft ha in serbo per i suoi clienti? Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che un nuovo gioco di EA è stato recentemente distribuito gratuitamente nel Game Pass.