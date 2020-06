Xbox Game Pass: Microsoft pubblica un simpatico video sui giochi che lasciano il servizio

Quando si ha un abbonamento attivo a servizi come Xbox Game Pass e il gioco che stiamo giocando abbandona il catalogo non è mai piacevole. A questo proposito, Microsoft ha pubblicato sui propri canali social ufficiali un video molto divertente.

Seguendo la moda dei "lyric video", ovvero dei filmati musicali in cui è possibile vedere a schermo il testo della canzone, il colosso di Redmond ha creato un video di questo tipo con una canzone riguardante l'abbandono e accompagnata da un tweet molto divertente:

"Questo video vi insegnerà a controllare costantemente quali giochi stanno per lasciare il catalogo di Xbox Game Pass (Attenzione: può farvi commuovere!)."

Giusto per rimanere in tema, ecco i giochi che stanno per abbandonare la libreria del servizio su PC e Xbox One:

Battlefleet Gothic Armada

Die for Valhalla!

Life is Strange 2

Metal Slug X

Metro Exodus

Neon Chrome

Shadow Tactics Blades of the Shogun

SteamWorld Dig 2

The Flame in the Flood

A questo punto non ci resta altro da fare che lasciarvi al divertente filmato, ricordandovi che tra i nuovi giochi di Xbox Game Pass ci sono anche Streets of Rogue e The Messenger, il riuscito platform bidimensionale ispirato ai titoli del passato come Shinobi.

Sapevate che Microsoft ha promesso l'arrivo di nuovi "top games" nel catalogo di Xbox Game Pass, i quali terranno testa a GTA V, Red Dead Redemption 2 e The Witcher 3: Wild Hunt?