Xbox Game Pass a 100 milioni di abbonati entro il 2030? Le riflessioni di Phil Spencer

Dalla documentazione che sta circolando in dete dopo l'enorme leak di Microsoft commentato da Phil Spencer spuntano i piani della casa di Redmond per conquistare la leadership nell'industria dei videogiochi raggiungendo i 100 milioni di abbonati a Game Pass entro il 2023.

Nei piani a lungo termine delineati nel 2020 dalla divisione gaming del colosso tecnologico americano, gli analisti del team Xbox hanno inserito il Game Pass tra i fattori determinanti per il successo a lungo termine di Microsoft e, ovviamente, della sua branca videoludica che fa capo a Phil Spencer.

È proprio il boss di Microsoft Gaming a riprendere pubblicamente i concetti espressi nelle infografiche sui piani a lungo termine della casa di Redmond. Nel corso della causa con l'FTC, Spencer si è rivolto all'avvocato della Federal Trade Commission dichiarando che "la maggior parte di quei 100 milioni di utenti è ancora fuori dal nostro hardware, ma spero di raggiungere quell'obiettivo entro il 2030. Ma se mi chiede se sono o meno d'accordo con quel grafico (riferendosi alle analisi di crescita del Game Pass nel 2020, ndr), le dico che la crescita degli abbonati doveva essere molto più grande e avvenire molto prima. Ma direi che entro l'anno fiscale 26/27 dovremmo essere in quella posizione, altrimenti dovremmo prendere una decisione diversa con l'azienda".

Le parole di Spencer sui piani a lungo termine di Microsoft che, come per tutte le aziende di queste dimensioni, prevedono delle 'exit strategy', hanno contribuito ad alimentare i timori della community per la morte di Xbox nel 2028 nel caso in cui la divisione gaming non dovesse generare profitti. L'enorme mole di denaro investita dalla casa di Redmond e l'impegno profuso nel settore dell'intrattenimento digitale, basti citare in tal senso i 68,7 miliardi di dollari per acquisire Activision Blizzard, dovrebbero però rassicurare i fan per il futuro di Xbox e, di riflesso, del Game Pass.