Xbox Game Pass, Microsoft corregge Sony: gli abbonati sono 'solo' 25 milioni

La fattibilità dell'acquisto di Activision-Blizzard da parte di Microsoft è ancora al vaglio delle più importanti autorità anti-trust del mondo, le quali si stanno prendendo tutto il tempo necessario per valutare l'impatto che potrebbe avere sulla concorrenza un affare da quasi 70 miliardi di dollari.

A rendere ancor più complesso il processo di approvazione ci sta pensando Sony, che in quanto competitor principale di Xbox si sta opponendo con fermezza all'acquisizione. In un documento inviato alla Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, il colosso giapponese ha cercato di evidenziare i danni alla concorrenza che potrebbe causare un'alleanza così vasta, che vede sotto la sua ala protettrice anche "Call of Duty, un franchise saldamente radicato nella psiche dei giocatori". Sony è preoccupata anche per la grande crescita alla quale andrebbe incontro il catalogo di Xbox Game Pass con l'aggiunta dei giochi di Activision Blizzard, e ha fatto notare che già adesso il servizio conterebbe un totale stimato di 29 milioni di abbonati.

Il numero ha rapidamente fatto il giro del web, ma a quanto pare non è corretto. A correggerlo sono stati i diretti interessati di Microsoft, che nel documento spedito alla CMA hanno parlato di 25 milioni di abbonati, un dato che sarebbe addirittura inferiore alle loro stesse attese. "Fin dal lancio avvenuto nel 2017, Game Pass è cresciuto fino alla cifra approssimativa di 25 milioni di abbonati. Si tratta di 10 milioni di iscritti in meno (28%) rispetto alle previsioni per l'Anno Fiscale 2022", si legge chiaramente a pagina 82 del documento di 111 pagine firmato da Microsoft e adesso nelle mani della CMA.

La strategia di Microsoft, chiaramente, è opposta a quella di Sony. Nel tentativo di convincere la CMA a fornire la sua approvazione, la casa di Redmond sta dipingendo sé stessa come una compagnia meno forte di quella che potrebbe sembrare, se non addirittura innocua nei confronti di Sony e Nintendo, che sarebbero anche in possesso di esclusive migliori. Di recente ha anche sminuito l'impatto sugli incassi dei giocatori di Call of Duty.