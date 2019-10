Xbox Game Pass: Microsoft spiega come sceglie i giochi da inserire nel catalogo

Il responsabile della divisione ID@Xbox di Microsoft, Chris Charla, è intervenuto a margine del PDXCon 2019 di Berlino per illustrare le strategie attuate dalla casa di Redmond per selezionare i videogiochi da inserire nel catalogo di Xbox Game Pass.

Pur senza entrare nel merito degli accordi economici e degli incentivi offerti ai singoli produttori e sviluppatori di videogiochi, il direttore del programma ID@Xbox spiega che "per noi, la cosa che conta di più è che i giochi in questione siano super divertenti, perchè se lo sono allora vuol dire che saranno apprezzati un po' da tutti e riusciranno a fornire il giusto mix di esperienze ludiche ai nostri utenti".

"Non vogliamo concentrarci su un singolo genere e inserire in catalogo solo sparatutto, platform o cose simili", aggiunge poi Charla per affrontare la questione legata all'estrema eterogeneità di titoli presenti nel Game Pass e riferire a tal proposito che "poiché i giochi entrano ed escono dal Game Pass di continuo, cerchiamo sempre di mantenere un equilibrio. La cosa davvero interessante è che stiamo osservando che le persone si stanno avvicinando a tipologie di titoli che non avevano mai giocato in precedenza. Oltre il 90% degli abbonati ad Xbox Game Pass ha sfruttato il servizio per provare dei giochi di generi che non aveva mai affrontato prima".

Di recente, anche Agostino Simonetta di Microsoft ha reso noto un altro dato interessante che riguarda gli iscritti al servizio in abbonamento della casa di Redmond, ossia che gli utenti del Game Pass spendono il 40% in più nell'acquisto di giochi rispetto ai non abbonati.