Xbox Game Pass: Microsoft svela quattro videogiochi in arrivo su PC

Approfittando della vetrina mediatica offerta dalla nuova puntata di Inside Xbox, Larry "Major Nelson" Hryb ha celebrato il crescente successo di Xbox Game Pass e annunciato la prossima infornata di videogiochi che saranno messi a disposizione degli iscritti al servizio in abbonamento su PC Windows 10 entro breve.

I prossimi videogiochi destinati a entrare a far parte della ludoteca digitale di tutti gli iscritti al Game Pass su PC saranno Bad North, il gioco di guida simulativo DiRT Rally 2.0, lo squisito gestionale Cities Skylines e il funambolico action sparatutto a mondo aperto Saints Row 4 Re-Elected.

I nuovi giochi presentati (o ripresentati) dai vertici della divisione Xbox di Microsoft andranno ad aggiungersi agli oltre 200 titoli già disponibili per gli abbonati al Game Pass, con un catalogo che su Xbox One ha accolto da poco Jump Force e Bloodstained Ritual of the Night e che si prepara a ricevere, a partire dal 26 settembre, il prestigioso terzetto composto dai già citati Bad North e DiRT Rally 2.0, assieme all'avventura a mondo aperto di LEGO Worlds.

Sempre all'interno dell'offerta di Xbox Game Pass troviamo anche Gears 5, il sorprendente sparatutto di The Coalition disponibile da inizio settembre su PC e Xbox One (qui trovate la nostra recensione di Gears 5), oltre all'avventura horror Blair Witch, il metroidvania Dead Cells, l'avventura ruolistica Kingdom Come Deliverance e la collezione HD dei primi, leggendari capitoli di Metal Gear Solid.