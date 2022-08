Xbox Game Pass: i migliori giochi usciti nel 2022

Microsoft punta sempre più forte su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento ormai divenuto imprescindibile per godere appieno dell'esperienza offerta dalle piattaforme dell'ecosistema Xbox. Andiamo a scoprire alcuni dei giochi migliori arrivati nel catalogo durante il 2022.

Inside

Dopo Limbo, Playdead realizza un'opera tanto minimalista quanto monumentale, raccontando nel silenzio una storia di fuga che si trasforma in qualcosa di più imperscrutabile, inquietante e spiazzante. In attesa di scoprire cos'ha in serbo per il futuro il team danese, giocare Inside dovrebbe essere una priorità per ogni abbonato ad Xbox Game Pass. (ecco la recensione di Inside)

Mass Effect Legendary Edition

L'edizione rivista e modernizzata della trilogia originale firmata BioWare è il miglior modo per riscoprire o avvicinarsi per la prima volta alle avventure galattiche del Comandante Shepard. Tre grandi giochi di ruolo che compongono, insieme, un intricato e affascinante mosaico sci-fi grazie ad un'immensa direzione artistica e una storia indimenticabile, sorretta da un cast di protagonisti dall'eccellente caratterizzazione.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Rimaniamo in tema spaziale, ma questa volta in un contesto supereroistico. I guardiani della galassia sono protagonisti del gioco firmato Eidos Montréal, che forse un po' sorprendentemente riesce nel confezionare un'avventura divertente, fedele ai personaggi originali e con una storia tutt'altro che banale. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy.

What Remains of Edith Finch

Era il 2017 quando l'esperienza di Giant Sparrow, distribuita da Annapurna Interactive, arrivava sul mercato. Le vite tragiche di un'intera famiglia raccontate attraverso il delicato uso di flashback e soluzioni espressive mai scontate. Un viaggio a ritroso nel tempo che tratta di depressione, rimorso e dell'ineluttabilità del destino. In conclusione, un gioco da non lasciarsi scappare.

Death Stranding Director's Cut

Ultimo di questa lista è anche il più recente ad essere approdato su Game Pass, esclusivamente su PC. Il primo 'strand-game' pone al centro della storia Sam Porter Bridges, interpretato da Norman Reedus, con un gameplay basato sul trasporto di preziose merci da una parte all'altra dell'America, in mezzo a folli corrieri, creature morte ed un'ambientazione da affrontare con corde, scale e altri strumenti si sopravvivenza. Un'opera originale e ambiziosa, meritevole di essere giocata.