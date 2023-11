Xbox Game Pass: quali sono i migliori giochi indie usciti nel 2023?

Ma quanti gioconi sono usciti su Game Pass nel 2023? Tanti eh? Starfield, Forza Motorsport, Like A Dragon Gaiden e si potrebbe andare avanti per ore. Insieme a grandi produzioni però sono arrivati su Xbox Game Pass e PC Game Pass anche tanti indie: noi ne abbiamo selezionati tre assolutamente imperdibili.

Sea of Stars

Un gioco a metà tra Chrono Trigger, Secret of Mana e Final Fantasy VI. Spettacolo, vero? E infatti Sea of Stars ha riscosso un successo eclatante. Un gioco di ruolo tradizionale e al tempo stesso innovativo, che adotta una serie di soluzioni interessanti come un combat system vario e dinamico e tante attività principali e secondarie che vi terranno compagnia per decine di ore. La grafica in (splendida) pixel art completa il quadro. Vi abbiamo incuriosito? Ecco la recensione di Sea of Stars.

Cocoon

Gioiellino targato Annapurna Interactive, ci troviamo di fronte ad un puzzle adventure con un gameplay solido e game design di primissimo ordine, purtroppo non supportato a dovere da un comparto narrativo interessante, come sottolineato nella nostra recensione di Cocoon. Cocoon è però una esperienza ludica di alto livello che non può mancare nel vostro curriculum di videogiocatori.

Inkulinati

Un nome che per noi italiani non suona benissimo, ma non lasciatevi ingannare dal nome all'apparenza buffo perché: uno strategico a turni che ci mette nei panni del "Maestro Inkulinato" in una sorta di partita a scacchi medievale.Inkulinati non è un gioco per tutti e il gameplay è piuttosto difficile da padroneggiare, ma se siete disposti a spendere qualche ora per capirne le principali meccaniche, saprà sicuramente regalarvi grandi soddisfazioni