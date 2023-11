Xbox Game Pass: quali sono i migliori giochi Open World usciti nel 2023?

Mentre aspettiamo alcuni potenziali capolavori in uscita nel 2024 su Xbox Game Pass, possiamo guardare al presente e prendere in considerazione qualche titolo che è già entrato a far parte del catalogo per il servizio in abbonamento di Microsoft. In particolare, ecco 5 giochi Open World usciti su Game Pass nel 2023 da non perdere.

Starfield

Starfield è un gioco di ruolo single player sviluppato da Bethesda. È ambientato in un universo variegato in cui l'umanità si è lasciata alle spalle la Terra e ha colonizzato la galassia. Questa space opera vanta un vasto ecosistema, ricco di storie e location da esplorare. È possibile creare il proprio personaggio e assegnargli dei tratti, alcuni dei quali possono essere sperimentati anche in seguito, magari in una seconda partita. La grafica curata aumenta il livello di coinvolgimento e il mondo di gioco offre missioni secondarie e altre attività. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Starfield.

Gotham Knights

Gotham Knights vi permette di giocare nei panni di quattro eroi a vostra scelta (Nightwing, Batgirl, Cappuccio Rosso e Robin) in una Gotham open-world. Il gioco ruota attorno alla morte di Batman, che funge da punto di partenza per una nuova generazione di combattenti del crimine. Con questa interessante premessa narrativa, un cast eccezionale e una buona scrittura, il gioco regala una buona dose di azione e adrenalina, anche se molti ne hanno evidenziato il sistema di combattimento non particolarmente coinvolgente.

Atomic Heart

Atomic Heart è uno sparatutto ambientato in un mondo retrofuturistico in cui la scienza ha trasformato il soprannaturale in realtà e i robot sono ormai diffusi. Il gioco è ispirato a BioShock, Half-Life e alla risoluzione degli enigmi in stile Portal. Quest'avventura si concentra sulla creazione di un mondo intricato che i giocatori possono esplorare e scoprire. Visivamente accattivante, offre una nutrita serie di opzioni di combattimento e, nonostante una parte tecnica non sempre all’apice, le sue missioni sono appaganti e divertenti. Vi abbiamo incuriosito? Ecco la recensione di Atomic Heart.

Minecraft Legends

Minecraft Legends è un gioco di strategia, una versione semplificata di un gioco d'azione in tempo reale, ambientato nell'universo di Minecraft. Elogiato per la sua semplicità, che lo rende accessibile a un pubblico più ampio, cattura l’occhio con il suo iconico stile a blocchi. Il gioco vi mette sul campo di battaglia dandovi il controllo di un guerriero che combatte al fianco di una piccola squadra di unità evocabili e presenta un continente generato proceduralmente per risorse, alleati e segreti da scoprire.

Grand Theft Auto 5

GTA 5 non ha bisogno di grandi presentazioni, data la sua immensa popolarità. Il gioco di simulazione della vita criminale sviluppato da Rockstar Games è ambientato nella città immaginaria di Los Santos, basata su Los Angeles. Il mondo di GTA 5 è enorme, vario e dettagliato. Le missioni sono divertenti da pianificare ed eseguire e il gioco presenta anche una dinamica in cui è possibile passare da un personaggio all'altro. Apprezzato da pubblico e critica, vi terrà impegnati per ore e ore.