Xbox Game Pass: quali sono i migliori giochi? Tre titoli da non perdere a dicembre

Xbox Game Pass ha aperto il mese di dicembre accogliendo nel suo catalogo un'altra vagonata di giochi, senza contare i tanti altri che arriveranno da qui alla fine dell'anno. Si avvia così verso la conclusione un anno memorabile, che ha regalato a tutti gli abbonati un numero incredibile di giochi per i quali non potrebbe bastare una vita intera.

Il tempo è poco e i titoli sono tanti: quali giocare, quindi? Abbiamo ben pensato di venire in vostro soccorso selezionando tre giochi che non potete assolutamente ignorare. Pronti? Via!

Il primo è ovviamente Halo Infinite. La lunghissima attesa, che si è ulteriormente protratta a causa del rinvio, sta finalmente per terminare. Il nuovo capitolo della serie di Master Chief sbarcherà nel catalogo tra pochissimi giorni, l'8 dicembre per la precisione, mettendo sul piatto una campagna che promette di superare in vastità e complessità tutte quelle che l'hanno preceduta. Non prendete appuntamenti per la sera dell'Immacolata, nell'attesa potete dedicarvi al multiplayer gratis di Halo Infinite disponibile in accesso anticipato.

La nostra seconda proposta coinvolge un altro dei big del 2021: Forza Horizon 5! I ragazzi di Playground Games si sono superati ancora una volta, perfezionando la formula che li ha resi famosi con un open world messicano di bellezza inaudita e ricolmo di attività da svolgere a bordo dei bolidi più belli e performanti della terra, ancor meglio se in compagnia in multiplayer. Presente all'appello anche il sistema stagionale introdotto dal quarto capitolo, stavolta impreziosito da eventi climatici avversi come tempeste di sabbia e implacabili temporali tropicali. La nostra recensione di Forza Horizon 5 vi spiega per bene perché non dovete lasciarvi sfuggire questo gioco.

Per il nostro terzo consiglio ci siamo affidati alla brulicante galassia delle produzioni indipendenti. Se non l'avete ancora fatto, correte a giocare Hades: arrivato in Xbox Game Pass lo scorso mese di agosto, il dungeon crawler rogue-like sviluppato da Supergiant è uno dei migliori giochi degli ultimi anni. La formula vanta il meglio di tutte le altre creazioni dello studio, come gli attacchi rapidi di Bastion, la profondità e l'atmosfera di Transistor e lo storytelling basato su personaggi memorabili di Pyre, il tutto coadiuvato da un aspetto visivo tanto bello da mozzare il fiato. Leggete la nostra recensione di Hades se non siete ancora convinti.