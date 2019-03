Xbox Game Pass: Minecraft in arrivo a inizio Aprile!

Nel corso della frizzante puntata di marzo di Inside Xbox che ha confermato l'arrivo di Halo: The Master Chief Collection su PC e l'avanzato stadio di sviluppo di Project xCloud, i vertici di Microsoft hanno annunciato l'approdo di Minecraft nel catalogo di Xbox Game Pass.

Il kolossal squadrettato di Markus "Notch" Persson e dei suoi ormai ex studi Mojang entrerà a far parte della galassia digitale del Game Pass a partire dal prossimo 4 aprile per tutti coloro che sono abbonati al servizio su Xbox One e Xbox One X.

Dall'ormai lontano 2009, ossia dal lancio del titolo su Xbox 360, la community di Minecraft è stata una delle più attive dell'intero panorama videoludico, con oltre 91 milioni di giocatori che hanno esplorato un'infinità di mondi procedurali e condiviso altrettante esperienze con gli altri appassionati di questo titolo che ha saputo creare un genere a se stante.

La versione di Minecraft rivolta agli iscritti al Game Pass di Xbox One, logicamente, vanterà i medesimi contenuti dell'edizione a pagamento e comprenderà, di conseguenza, l'accesso al marketplace ingame e a tutti gli aggiornamenti pubblicati in questi anni dagli sviluppatori di Mojang.

Da qui alla fine del mese di marzo scopriremo quali e quanti altri titoli vedranno il loro ingresso nel catalogo di Xbox Game Pass nel corso delle prossime settimane.