Xbox Game Pass è una miniera d'oro: quasi tre miliardi di dollari incassati nel 2021

Tramite una serie di documenti forniti al CADE (Administrative Council for Economic Defense) nell'ottica dell'approvazione dell'acquisizione di Activision-Blizzard, possiamo scoprire quanto denaro ha generato Xbox Game Pass nel 2021.

Stando ai documenti in questione, la casa di Redmond ha incassato 2.9 miliardi di dollari dagli abbonamenti Xbox Game Pass su console nel 2021, su un totale di 16.28 miliardi di dollari incassati dalla divisione Xbox nello stesso anno. Questo vuol dire che Xbox Game Pass rappresenta quasi il 20% degli incassi totali della divisione e quasi il 30% degli incassi della divisione Games & Services di Microsoft.

Si tratta di numeri generati indicativamente con 15/18 milioni di abbonati mentre a gennaio 2022 gli abbonati Xbox Game Pass erano pari a 25 milioni, c'è da dire che la cifra in questione sembra riguardare esclusivamente gli abbonamenti venduti su console e non tiene conto dunque degli introiti di PC Game Pass e degli eventuali acquisti in-app effettuati dagli abbonati su Xbox.

Numeri importanti e continua crescita, con questi documenti la casa di Redmond vuole comunque respingere al mittente le accuse di monopolio, dimostrando come sul mercato ci sia spazio anche per servizi concorrenti. Nel frattempo l'antitrust brasiliano ha dato il via libera all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.