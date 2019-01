Xbox Game Pass: missioni e ricompense di gennaio 2019

Microsoft inizia il nuovo anno annunciando le nuove missioni per il mese di Gennaio per il programma Xbox Game Pass. Questo mese i giocatori potranno guadagnare fino a 2100 punti Microsoft Rewards, utilizzando per la prima volta, qualsiasi gioco del catalogo.

Non saranno infatti richieste solamente missioni da completare utilizzando specifici giochi, ma in alcuni casi si lascia libera scelta al giocatore, come potrete vedere dall'elenco delle missioni che vi riportiamo di seguito:

Extraction Expert : ottieni due specifici achievement relativi alle estrazioni in The Division, per guadagnare fino a 200 punti. Ognuno dei due farà guadagnare punti, ed è possibile completarlo fino al 31 gennaio

Metro Redux : Gioca Metro 2033 Redux e Metro: Last Light Redux per completare quattro specifici achievement e ricevere fino a 400 punti. Ogni achievement darà punti

Adventurer : Completa due specifici achievement in Strange Brigade. Ogni achievement darà punti

Achievement Hunter : Ottieni punti con il primo achievement ottenuto nel mese di Gennaio, e completando fino a 21 achievement in qualsiasi combinazione di giochi del catalogo per ottenere fino a 600 punti

Genre Explorer : ottieni 300 punti completando un achievement in tre giochi di genere diverso

Play something new : Ottieni un achievement in un titolo aggiunto nel catalogo Xbox Game Pass a Dicembre per ottenere 100 punti

Quest Master: completa tutte le missioni precedenti per ottenere 500 punti aggiuntivi

Purtroppo le quest sono disponibili solamente per i giocatori americani abbonati al servizio, le missioni non sono ancora state lanciate in Europa ma non è escluso che questa funzionalità possa fare il suo debutto nel nostro continente durante l'anno appena iniziato. Ricordiamo che il catalogo Xbox Game Pass di gennaio include giochi come ARK Survival Evolved, Just Cause 3, Farming Simulator 2017, Ultimate Marvel vs Capcom 3 e il primo episodio di Life is Strange 2.