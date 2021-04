Xbox Game Pass: MLB The Show 21, pubblicato da Sony, entrerà nel catalogo al day one

Arriva a sorpresa l'annuncio da parte di Microsoft secondo il quale MLB The Show 21, gioco pubblicato da Sony Interactive Entertainment, è in arrivo sin dal lancio nella libreria di Xbox Game Pass.

Ancora una volta, quindi, il catalogo del servizio si espande con un nuovo prodotto che fa il proprio debutto direttamente nel pass. Stando a quanto dichiarato sul sito ufficiale Microsoft, la versione del gioco in arrivo per gli abbonati al servizio è funzionante esclusivamente su Xbox Series X|S e Xbox One: questo significa che chi dispone di un abbonamento della versione PC del pass non può scaricare il titolo, che è in arrivo solo su console. Per chi non lo sapesse, MLB The Show 21 sarà disponibile a partire dal prossimo 20 aprile 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Vi ricordiamo che se siete abbonati a Xbox Game Pass potete scaricare senza alcun costo aggiuntivo Outriders in versione Xbox One/Xbox Series X|S, anch'esso approdato nella libreria del servizio sin dal giorno del lancio. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla nostra guida su come giocare via cloud i titoli presenti nel catalogo di Xbox Game Pass.

Sapevate che STALKER 2 e The Ascent arriveranno al lancio su Xbox Game Pass insieme a tanti altri prodotti mostrati nel corso dell'ultimo ID@Xbox?