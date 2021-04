Xbox Game Pass e mobile: gestore UK annuncia una interessante iniziativa

Con FIFA 21 in arrivo nel catalogo Xbox Game Pass tra pochi giorni, l'espansione del servizio di casa Microsoft non accenna a rallentare, con continui annunci e novità.

La crescente centralità di Xbox Game Pass nell'ambito dell'ecosistema verdecrociato sita rapidamente attirando su di sé anche l'interesse di mercati esterni a quello videoludico. Tra questi, possiamo ad esempio citare le attività degli operatori telefonici, che sempre più sovente confezionano offerte pensate proprio per appassionati di gaming. Tra queste ultime troviamo ad esempio una nuova promozione annunciata da EE, operatore telefonico attivo nel Regno Unito.

La compagnia ha infatti presentato all'attenzione del pubblico britannico un'interessante iniziativa. Con un apposito Add-On, EE propone agli acquirenti di un nuovo smartphone presso i propri canali, la possibilità di sottoscrivere un abbonamento del costo di 10 sterline al mese. Quest'ultimo, oltre all'accesso al servizio Microsoft, garantisce un volume di traffico illimitato nella cornice dell'utilizzo di giochi Xbox Game Pass Ultimate sul proprio dispositivo mobile. Un'offerta sicuramente interessante per gli utenti che approfittano dei propri smartphone per godersi in libertà l'ambia rassegna di titoli a disposizione per gli abbonati.



Secondo le ultime stime, al momento Xbox Game Pass conta oltre 23 milioni di abbonati, con un catalogo di titoli inclusi in costante crescita.