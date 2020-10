Xbox Game Pass, il modello è sostenibile: niente aumenti di prezzo. parola di Phil Spencer

Il team di Microsoft continua ad investire con determinazione nel supporto a Xbox Game Pass, servizio di abbonamento che ad oggi consente al pubblico di accedere a un catalogo di produzioni in continua espansione.

Disponibile sia su Xbox One, sia su PC, sia su dispositivi Android, la sottoscrizione approderà in futuro anche su dispositivi iOS e, ovviamente, sarà disponibile su Xbox Series X e Xbox Series S sin dal lancio delle console next gen. Di recente, Phil Spencer, responsabile dell'intera divisione Xbox presso Microsoft, ha preso parte all'ultimo appuntamento con Dropped Frames, format dedicato all'attualità videoludica condotto dallo streamer itmeJP.

Nel corso della chiacchierata, disponibile in versione integrale in apertura a questa news, il dirigente verdecrociato ha avuto modo di discutere anche di Xbox Game Pass. In questo contesto, come potete verificare in calce, Phil Spencer ha voluto ribadire con fermezza come gli obiettivi di Microsoft in merito al servizio di abbonamento siano di lungo periodo. Accumulare un ampio numero di utenze per poi alzare il prezzo del servizio non rientra tra i piani della Compagnia. Al momento, ha peraltro aggiunto, il modello economico alla base di Xbox Game Pass è perfettamente sostenibile.



Per ribadire la centralità del progetto, di recente Phil Spencer ha confermato che nel futuro potrebbero giungere nuove acquisizioni per alimentare Xbox Game Pass.