Xbox Game Pass: Monster Hunter e Persona dominano il mese di gennaio 2023

Dopo una pausa più lunga del previsto e un seconda metà di dicembre avara di nuove aggiunte, Microsoft ha finalmente rotto gli indugi annunciando dei nuovi giochi per Xbox Game Pass: andiamo alla scoperta della prima ondata di novità per il mese di gennaio 2023!

La prima infornata del 2023 è invero più scarna del previsto, nonché avara di sorprese, dal momento che i titoli in arrivo erano già stati annunciati. Per fortuna, l'indiscutibile qualità del trio composto da Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Monster Hunter Rise (tre giochi al loro debutto assoluto sulle console di casa Xbox) è ampiamente in grado di compensare l'assenza del fattore sorpresa.

Persona 3 Portable (Cloud, Console e PC) - 19 gennaio

Nato come un porting potenziato di Persona 3 e pubblicato originariamente su PSP nel 2009, Persona 3 Portable ha il pregio d'aver reinventato la serie seminando le basi per quello che poi è diventato uno dei franchise JRPG più apprezzati del mondo. Appena arrivato nel liceo Gekkoukan, il protagonista sperimenta l'Ora Buia, uno strano evento che trasforma gli abitanti della città in mostri sovrannaturali chiamati Ombre. Quando viene attaccato da uno di questi feretri inquietanti, scopre il potere del cuore, la sua Persona.

Questa nuova versione di Persona 3 Portable offre una grafica rimasterizzata, meccaniche di gioco migliorate e funzionalità che rendono l'esperienza meno frustante, come il selettore della difficoltà e il sistema di salvataggio rapido. La storia del gioco, che segue un intero anno scolastico giapponese alternando meccaniche da simulatore sociale e GDR, può essere vissuta dalla prospettiva di due differenti personaggi, con la possibilità di scegliere tra doppiaggio giapponese e inglese.

Persona 4 Golden (Cloud, Console e PC) - 19 gennaio

Versione ampliata di Persona 4, Persona 4 Golden ha invece visto la luce nel 2012 su PlayStation Vita ponendosi in diretta continuità ludica e concettuale con il suo predecessore. Stavolta il protagonista è un giovane della cittadina di campagna Inaba, teatro di una serie di misteriosi omicidi. Seguendo la scia di questi crimini in compagnia dei suoi amici, si ritrova ad aprire la porta per un altro mondo. Ancora una volta la trama segue lo svolgimento di un anno scolastico tradizionale giapponese, durante il quale il protagonista ha l'opportunità d'incontrare anime affini e stringere legami indissolubili. Come in Persona 3 Portable, anche in Persona 4 Golden sono state aggiunte meccaniche volte all'alleggerimento dell'esperienza di gioco (selettore di difficoltà e salvataggio rapido), la possibilità di scegliere tra doppiaggio inglese e giapponese, e ovviamente un immancabile restyling grafico.

Monster Hunter Rise (Cloud, Console e PC) - 20 gennaio

Osannato dalla critica e accolto con entusiasmo dal pubblico al suo debutto su Nintendo Switch, Monster Hunter Rise è finalmente pronto per esordire su Xbox One e Xbox Series X|S, un evento che sarà adeguatamente celebrato con l'inserimento immediato nel catalogo Game Pass, anche nelle versioni Cloud e PC. L'hunting game di Capcom promette decine e decine di ore di divertimento, sia in solitaria sia in compagnia degli altri giocatori online, grazie ad un ampio numero di contenuti e innovazioni di gameplay che rendono pienamente giustizia al nome della serie, come gli Insetti Filo, utilizzabili per spostarsi a mezz'aria e prendere il controllo dei mostri, e i nuovi compagni Canyne, che permettono di spostarsi ad alta velocità in un mondo di gioco fortemente debitore del folklore orientale. Le star della produzione, i mostri, stupiscono per quantità e per caratterizzazione: tra nuovi arrivati, come il terrificante Magnamalo, e graditi ritorni, tra cui il Tigrex e il Mizutsune, ogni incontro saprà regalarvi un brivido di timore e meraviglia. Leggete la nostra recensione di Monster Hunter Rise se volete saperne di più sul gioco.

La nuova edizione di Monster Hunter Rise per Xbox Series X|S offrirà due modalità grafiche: la prima permetterà di giocare in 4K a 60fps, mentre la seconda abbasserà la risoluzione a 1080p per poter raggiungere i 120fps sui televisori compatibili.

Stranded Deep, Mortal Shell e i Games with Gold

Nonostante non siano stati preceduti da un post su Xbox Wire, nei giorni scorsi sono stati aggiunti al catalogo anche Stranded Deep e Mortal Shell: Enhanced Edition, entrambi per Cloud, Console e PC. Stranded Deep è un gioco di sopravvivenza open world ambientato nella vastità dell'Oceano Pacifico. Soli e senza strumenti per la comunicazione, siete chiamati a monitorare i propri parametri vitali del vostro sopravvissuto ed esplorare la superficie delle isole e le profondità marine alla ricerca di materiali per creare strumenti, armi e ripari indispensabili per la sopravvivenza. Il soulslike Mortal Shell, certamente non nuovo a lidi di Xbox Game Pass, torna nel catalogo nella sua edizione Enhanced, con il supporto ai 4K/60fps su Xbox Series X (4K/30fps su Xbox Series S) e un pacchetto di texture di qualità superiore.

Già che ci siamo, ricordiamo che questo mese gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono scaricare anche i due Games with Gold di gennaio 2023. Il primo, già disponibile nel catalogo, è Iris Fall, un puzzle adventure con una storia ricca di misteri in cui bisogna risolvere degli enigmi basati sulla manipolazione di luci e ombre. Il secondo, scaricabile a partire dal 16 gennaio, è Autonauts, un gioco gestionale che permette di creare degli insediamenti su pianeti disabitati e lasciarli prosperare grazie al potere dell'automazione.

Xbox Game Pass: i giochi rimossi dal catalogo

Anche stavolta bisogna prepararsi a dire addio ad una serie di giochi. The Anacrusis, Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Nobody Saves the World, Pupperazzi e Windjammers 2 verranno rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass il prossimo 15 gennaio. Portateli a termine finché avete tempo, oppure sfruttate lo sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare definitivamente i giochi di vostro interesse.