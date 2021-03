Xbox Game Pass: anche NBA 2K21 si prepara ad entrare nel catalogo

Il blog ufficiale della divisione gaming di Microsoft si è appena aggiornato per accogliere un aggiornamento inaspettato del catalogo di Xbox Game Pass, il quale si prepara all'entrata del primo gioco del mese di marzo.

Il prossimo gioco che entrerà a far parte della libreria del servizio Microsoft sarà proprio NBA 2K21, l'ultima iterazione della serie dedicata alla pallacanestro che potrà essere scaricata senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati a partire da domani, giovedì 4 marzo 2021. Purtroppo, come confermato dallo stesso colosso di Redmond sul sito ufficiale, il titolo sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati in possesso di una console Xbox One o Xbox Series X|S e non potrà essere quindi giocato su PC. Se non avete una delle due console ma siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potrete però usufruire del titolo 2K Games grazie all'app per smartphone e tablet Android, attraverso la quale è possibile giocare una selezione di titoli in streaming.

Vi ricordiamo che questo è il primo titolo ad entrare nel catalogo di Xbox Game Pass nel mese di marzo 2021 ed è questione di giorni prima che Microsoft annunci ufficialmente il calendario delle uscite del mese.

Sapevate che The Witcher 3 e Bloodstained stanno per lasciare Xbox Game Pass?