Xbox Game Pass: NBA 2K22 sta per lasciare il catalogo? Indizi dall'app Xbox

Stando a quanto segnalato da un numero sempre crescente di utenti sui social, un messaggio condiviso in queste ore dall'app mobile Xbox starebbe notificando l'imminente addio di NBA 2K22 dal catalogo di Xbox Game Pass.

Il messaggio in questione, apparso di sfuggita anche a chi vi scrive, specifica appunto che il kolossal di basket targato 2K sarebbe ormai in procinto di lasciare l'abbonamento di Microsoft: la versione in lingua italiana dell'app di Xbox non ha fornito ulteriori dettagli sulla data di abbandono dal Game Pass.

In compenso, a giudicare da quanto segnalato dai colleghi di Lowcy Gier, la versione in lingua polacca dell'applicazione mobile avrebbe indicato il 31 agosto come termine ultimo per giocare "gratis" a NBA 2K22 e usufruire dello sconto del 20% che la casa di Redmond applica a tutti i videogiochi accessibili dagli iscritti al servizio.

A chi ci segue, ricordiamo che NBA 2K22 è approdato su Game Pass a fine aprile nella doppia versione per Xbox One e Xbox Series X/S. Considerando che il nuovo capitolo del kolossal cestistico di 2K e Visual Concepts è atteso al lancio su PC e console per il 9 settembre, c'è da chiedersi se l'addio prematuro di 2K22 (non ancora ufficiale) possa preludere o meno all'ipotetico arrivo di NBA 2K23 nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal day one. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi invitiamo a leggere questa nostra anteprima su NBA 2K23 e il ritorno del mito Michael Jordan.