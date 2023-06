Xbox Game Pass: da Need for Speed a Arcade Paradise, i nuovi giochi di giugno e luglio

Nell'annunciare i nuovi giochi di fine giugno per Xbox Game Pass, Microsoft s'è portata avanti presentando anche alcuni dei titoli destinati ad arrivare in catalogo nei primi giorni di luglio. Ne è scaturita una piccola ma densa line-up, guidata dall'ultimo Need for Speed e dalla novità The Bookwalker. Scopriamoli tutti!

Need for Speed Unbound su Cloud, PC e Xbox Series X|S dal 22 giugno via EA Play

Dopo tre anni di sosta, Need for Speed: Unbound ha riportato il nome dello storico franchise sulle scene provando a trarre il meglio dalle iterazioni precedenti e non mancando di introdurre qualche novità ludica e visiva. Nell'open world di Lakeshore, una reinterpretazione di Chicago, è possibile vivere una storia di circa quindici ore e affrontare una moltitudine di attività differenti, dalle classiche gare su circuito alle corse contro il tempo, passando per sfide di derapata, prove d'abilità e immancabili inseguimenti con le forze dell'ordine. Di grande pregio il parco auto, sufficientemente vasto e, soprattutto, largamente personalizzabile con potenziamenti meccanici e kit estetici. Ad impreziosire il tutto c'è un inedito stile grafico che combina elementi della street art con il realismo delle automobili. Abbiamo parlato di questo e molto altro nella nostra recensione di Need For Speed: Unbound.

The Bookwalker su Console e PC dal 22 giugno al day one

In arrivo in Game Pass immediatamente al day one, The Bookwalker è una promettente avventura narrativa che permette di addentrarsi nei libri vivendo dei viaggi al confine tra la finzione e la realtà. Nel tentativo di riabilitare il suo nome, infangato da una condanna per un crimine inenarrabile, lo scrittore Etienne Quist si fa irretire dall'offerta di un boss criminale: per tornare a scrivere, dovrà trovare e rubare manufatti leggendari disseminati all’interno di alcuni libri. Vestendo i suoi scomodi panni potete dunque addentrarvi in opere straordinarie, con l'obiettivo di recuperare manufatti come il martello di Thor e la spada Excalibur.

Bramble The Mountain King su Cloud, Console e PC dal 27 giugno

Bramble The Mountain King è una cupa avventura ambientata in un mondo ispirato alle oscure fiabe nordiche. Nei panni di Olle, un ragazzino in missione per salvare sua sorella dalle grinfie di un terribile troll, avete l'opportunità di visitare paesaggi incredibili popolati dalle perfide creature del folklore nordico. Per fortuna, il protagonista può fare affidamento sulla Scintilla del Coraggio, un oggetto incantato che gli offre le risorse necessarie per superare le insidie e le prove disseminate sul suo cammino.

F.I.S.T. Forged In Shadow Torch su Cloud, PC e Xbox Series X|S dal 27 giugno

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch vi accompagna in un singolare mondo diesel-punk, che trae ispirazione dall'estetica dei motori diesel a combustione interna e dai paesaggi urbani orientali del passato. Ludicamente parlando, è un action-platform in stile metroidvania nel quale il combattimento, la risoluzione di enigmi, l'esplorazione e il platforming rivestono tutti un ruolo di eguale importanza. L'enorme Città della Torcia nasconde molteplici stanze nascoste, passaggi segreti, sfide da completare e scorciatoie, mentre il sistema di combattimento arcade permette di alternare senza interruzioni tre differenti tipologie di armi. Leggete la nostra recensione di F.I.S.T. Forged in Shadow Torch se volete saperne di più.

Story of Seasons Friends of Mineral Town su Xbox e PC dal 29 giugno

A quasi vent'anni da Harvest Moon: A Wonderful Life, Marvelous torna nella Valle Dimenticata con Story of Seasons: A Wonderful Life, una simulazione che v'invita a ristrutturare ed espandere la vostra fattoria curando i raccolti e i bisogni degli animali. Potete anche dedicarvi alla pesca, andare a caccia di antichi tesori negli scavi locali o chiacchierare con la gente del posto per stringere nuove amicizie. Con un pizzico di fortuna, troverete anche un'anima gemella con la quale creare una famiglia. In A Wonderful Life i personaggi intorno a voi invecchiano con il passare degli anni, inoltre i vostri figli sceglieranno la loro strada in base a come li avrete cresciuti.

Arcade Paradise su Console e PC dal 3 luglio

Arcade Paradise è un gioco di avventura arcade retrò ispirato agli anni '90. Decisa ad offrire qualcosa di inedito e spettacolare agli abitanti della tranquilla cittadina di Grindstone, la protagonista, Ashley, decide di trasformare la lavanderia di famiglia in un paradiso degli arcade. Nei suoi panni potete ravvivare il locale con più di 35 giochi arcade ispirati a 3 decenni di giochi (dall'era vettoriale all'epoca 32-bit), ognuno dotato di storie uniche, missioni diverse e punteggi elevati da raggiungere. Ci sono anche giochi cooperativi, ai quali è possibile partecipare con gli amici in partite che possono ospitare fino a quattro partecipanti in locale. Fate un tuffo nel passato con la nostra recensione di Arcade Paradise.

Sword and Fairy Togheter Forever su Console e PC dal 5 luglio

Capitolo più recente di una saga trentennale, Sword and Fairy: Togheter Forever è un gioco di ruolo che fonde l'antica mitologia cinese con l'estetica orientale tradizionale. Dotato del motore grafico più avanzato del franchise, Sword and Fairy: Togheter Forever è stato pensato per risultare godibile anche ai giocatori che non si sono mai avvicinati agli episodi precedenti. Al comando di un gruppo di eroi, ognuno caratterizzato da storie, personalità e abilità uniche, dovete intraprendere un viaggio in un grande mondo interconnesso, prendervi cura di creature spirituali e mettervi alla prova con un sistema di combattimento votato all'action con qualche velleità tattica. Ne abbiamo parlato a fondo nella recensione di Sword and Fairy Together Forever.

I giochi in uscita dal catalogo il 30 giugno

Sette giochi arrivano, sei se ne vanno. Il 30 giugno rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare a Matchpoint Tennis Championship, DJMax Respect V, Omori, Road 96, Empire of Sin e Olija, di conseguenza vi consigliamo di accelerare se volete arrivare ai titoli di coda prima che sia troppo tardi. In alternativa, potete approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare in via definitiva i giochi di vostro interesse.

Nel caso ve lo foste perso...

...dalla scorsa settimana è disponibile il secondo dei Games with Gold di giugno 2023, ossia The Vale: Shadow of the Crown, un peculiare gioco d'azione e avventura interamente basato sul feedback audio e pertanto pienamente giocabile anche dagli ipovedenti e dai non vedenti. Il gioco è scaricabile senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate e Live Gold su Xbox Series X|S e Xbox One.