Xbox Game Pass, Netflix e PS Now: gli abbonamenti saranno il futuro? Analisti scettici

Mentre si registra un nuovo boom del mercato videoludico in Italia, aumentano anche le possibilità a disposizione del pubblico in termini di accesso ai videogiochi.

Nel corso degli ultimi anni, in particolare, abbonamenti e sottoscrizioni di diverso genere hanno acquisito crescente rilevanza all'interno del settore. A spiccare, per ampiezza dell'offerta e capacità di offrire titoli sempre nuovi, è al momento Xbox Game Pass, il ricco programma a marchio Microsoft, che accoglie al Day One tutti i titoli sviluppati dagli Xbox Game Studios, incluse le produzioni Bethesda e Activision. E mentre crescono i rumor su PlayStation Spartacus, anche alla Game Developers Conference 2022 si discute del futuro dell'industria videoludica: si arriverà un giorno alla nascita di un vero e proprio "Netflix dei videogame" in grado di fagocitare il resto dell'offerta tradizionale?

Piers Harding-Rolls, analista presso Ampere Analysis, si è dimostrato scettico nel corso del suo intervento alla GDC 2022. L'esperto di mercato ritiene infatti improbabile che il settore degli abbonamenti videoludici possa raggiungere in breve tempo i livelli di quanto visto per il comparto musicale e home video. Al momento, rivelano i dati di Ampere Analysis, i servizi di abbonamento contano infatti solamente per il 4% dell'intero mercato globale del videogioco. Entro il 2027, tale percentuale potrebbe crescere sino all'8,7%, afferma Harding-Rolls: un valore però ancora troppo basso per poter parlare di una vera e propria "Netflix dei videogiochi".