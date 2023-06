Xbox Game Pass è il Netflix dei videogiochi? Phil Spencer ha le idee chiare

I confronti tra Xbox Game Pass e Netflix accompagnano il servizio in abbonamento di Microsoft sin dal suo lancio, avvenuto nel giugno del 2017. A sei anni dall'apertura di un servizio che ha contribuito a ridisegnare la moderna 'geografia videoludica', Phil Spencer condivide delle interessanti riflessioni.

Ai microfoni del Guardian, il boss della divisione Xbox di Microsoft ha discusso delle potenzialità e dei limiti di un servizio che, proprio come il Game Pass, potrebbe presto incappare nei medesimi problemi a cui sono andate incontro Netflix e altre piattaforme di streaming televisivo, come la perdita di abbonati e la confusione generata dall'aumento esponenziale dei titoli proposti agli abbonati.

Spencer, a tal proposito, spiega che "al momento credo che su Game Pass ci siano tra i 300 e i 400 giochi. Sono davvero tanti, ma il nostro intento non è quello di inondarvi di videogiochi. È proprio guardando a questo genere di statistiche che ci accorgiamo che il numero di contenuti presenti su Game Pass è molto diverso rispetto ai contenuti video fruibili su piattaforme come Netflix, che viaggia su un altro ordine di grandezza".

Approfondendo ulteriormente questo importante tema, il capo del team Xbox sottolinea come "al momento, i feedback negativi che riceviamo di tanto in tanto sul Game Pass non riguardano la quantità, ma semmai la qualità dei giochi che proponiamo di volta in volta. Possono esserci delle lamentele sui giochi che proponiamo, ma bisogna considerare il rovescio della medaglia: se tanti giocatori si avvicinano a generi diversi e si appassionano a titoli che non avrebbero mai provato, lo fanno perché possono accedervi liberamente dal Game Pass. Ma in generale, ritengo che se proprio vogliamo trovare un segnale sullo 'stato di salute' del Game Pass, questo debba essere indicato dai giocatori e da come si sentono attualmente in quanto parte dell'ecosistema Xbox, così facendo possiamo capire aspetti come l'andamento nel numero di abbonati".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Phil Spencer? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che nei giorni scorsi il boss della divisione Xbox si è detto estremamente fiducioso per il successo di Starfield, la space opera di Bethesda che vedrà la luce il 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e nel catalogo del Game Pass.