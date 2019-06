Xbox Game Pass su Nintendo Switch? A Phil Spencer piacerebbe, in futuro

Nei mesi precedenti all'E3 2019 di Los Angeles, diversi rumor avevano suggerito il possibile approdo di Xbox Game Pass, il servizio di gamming on-demand di Microsoft, su Nintendo Switch.

Durante la fiera losangelina non è arrivato alcun annuncio di questo tipo, ma sembra che Phil Spencer, il leader della divisione Xbox, non sia affatto contrario a questo ipotetico scenario.

Microsoft, che ormai da diverso tempo sta spingendo molto sui servizi, ha intenzione di portare il Game Pass "ovunque", ma la diffusione della piattaforma oltre i confini casalinghi dovrà essere necessariamente graduale, spiega Spencer:

"Ho detto diverse volte che vorrei il Game Pass ovunque. Ho visto che qualcuno ci scherzava su dicendo che lo porterei anche sui tostapane, se solo potessi - riguardo a questo non saprei. Siamo concentrati sullo streaming sul versante Android, solo perché in qualche modo è la parte più difficile per noi considerando la grande varietà di device.

Io adoro il ruolo che Nintendo gioca all'interno dell'industria. Adoro il fatto che Minecraft Dungeon arriverà da loro, e sono contento per Banjo in Smash, abbiamo un ottimo rapporto con loro. Ma la piattaforma è così diversa dalla nostra che non risulterebbe triviale se dicessimo: Ok, tutti questi giochi potrebbero girare lì [su Switch]. Ok, possiamo trasmettere in streaming questi giochi?".

Amo ciò che Switch rappresenta, ma l'opportunità generale di concentrarci su Android è una prima mossa molto naturale per noi. E, onestamente, ci vorrà del tempo per lavorarci, quindi questo è il nostro focus per il momento".

La buona intenzione, quindi, c'è da parte di Phil Spencer, ed i giochi di Xbox Game Pass potrebbero in futuro arrivare su Nintendo Switch tramite lo streaming. Il tutto, probabilmente, si riconnetterà a Project xCloud, la piattaforma di gaming in streaming che il colosso di Redmond renderà gratis o pagamento a seconda della modalità di fruizione.