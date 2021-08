Xbox Game Pass su Nintendo Switch? Le ultime, importanti riflessioni di Phil Spencer

Nel corso di una recente intervista concessa da Phil Spencer a GamesRadar+, il boss della divisione Xbox ha condiviso delle importanti riflessioni sull'ipotetico arrivo di Xbox Game Pass su Nintendo Switch e altri sistemi come parte della più ampia strategia videoludica a lungo termine di Microsoft.

Discutendo dell'argomento con i giornalisti di GR+, il boss del team Xbox spiega che "beh, l'evoluzione richiede sempre del tempo. Ci sono diversi punti di forza che le aziende costruiscono attraverso il duro lavoro, e alcuni di questi cambiamenti potrebbero essere visti come dirompenti. Alcune cose richiedono i loro tempi, ci sono ritmi aziendali da rispettare per chi desidera apportare questo genere di cambiamenti. Il fatto è che, per noi, 'avere successo' non comporta mai il ridimensionamento di un'altra azienda. Voglio che l'industria continui a crescere nel suo complesso, anzi, questa crescita va accelerata ulteriormente. C'è chi acquista una Switch per giocare a Minecraft, e mi capita di comprare una PlayStation ai miei figli... beh, se i giocatori non possono divertirsi insieme, questo non aiuta alla crescita complessiva dell'industria, secondo me".

Spencer cita anche la cosiddetta "console war" e la battaglia commerciale combattuta dai produttori di console: "È una guerra che potrebbe aiutare un dispositivo a vincere sugli altri, ma non aiuta l'industria. Credo che occorra concentrarsi sul divertimento, sulla facilità di fruizione dei videogiochi e sulla loro completa accessibilità. Penso sia questa la strategia giusta da seguire nel lungo termine, e credo proprio che l'industria si muoverà in quella direzione in futuro, perché è ciò che chiederanno i giocatori".

Tornando all'ipotesi dell'arrivo dell'app Xbox (e quindi del Game Pass) su Nintendo Switch, Spencer spiega che "c'è chi mi chiede di lanciare questo o quel gioco su altre piattaforme, ma voglio offrire l'esperienza Xbox completa e al momento non abbiamo intenzione di portare questa esperienza su altre piattaforme chiuse, principalmente perché quelle piattaforme chiuse non vogliono qualcosa come il Game Pass. Ma ci sono un sacco di piattaforme aperte là fuori su cui possiamo crescere e prosperare, come i browser web, i PC e i dispositivi mobile. Quindi sì, in tutta franchezza, tutta la nostra attenzione per l'espansione del servizio è rivolta su quelle piattaforme".