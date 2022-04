Xbox Game Pass, non solo aprile: già confermato un nuovo gioco al Day One a maggio

Dopo la presentazione del nutrito elenco dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass ad aprile 2022, non c'è tregua per gli abbonati al servizio Microsoft.

Dal team di Jump Over the Age, arriva infatti la conferma che il loro prossimo titolo sarà disponibile nel catalogo Xbox Game Pass sin dal Day One. Il gioco protagonista dell'annuncio è Citizen Sleeper, un GDR a forte traino narrativo ambientato in un immaginario sci-fi di stampo distopico. I giocatori si ritroveranno infatti ad agire entro i precari confini di Erlin's Eye, una "stazione spaziale in rovina che ospita migliaia di sopravvissuti ai margini di una società capitalista interstellare".

Qui, l'alter-ego del giocatore è un Dormiente, ovvero una coscienza umana impiantata in un corpo artificiale. Quest'ultimo è tuttavia proprietà di Essen-Arp, un importante conglomerato aziendale ormai in declino, che ne pretende la restituzione. Da queste premesse, prende il via la vita anarchica e ribelle del protagonista, desideroso di prendere il controllo della propria esistenza. Rifugiatosi sulla stazione di Erlin's Eye, ogni giorno dovrà trovare un modo per sopravvivere e prosperare all'interno di una comunità composta da emarginati in cerca di una vita alternativa.



La data di lancio di Citizen Sleeper è stata fissata al prossimo 5 maggio 2022, con il GDR che arriverà al Day One nel catalogo Xbox Game Pass, oltre che su PC (via Steam) e Nintendo Switch. Nel frattempo, ricordiamo che è ancora attiva l'offerta che propone un mese di Xbox Game Pass Ultimate ad 1 euro.