Xbox Game Pass: non ci crederete, ci sono altri giochi in uscita ad aprile

Microsoft ha annunciato un nuovo aggiornamento al catalogo Xbox Game Pass, una nuova ondata di videogiochi per Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Cloud è attesa nella seconda metà del mese, con i primi giochi già disponibili a partire da oggi.

Il 19 aprile arrivano F1 2021 (Cloud) e Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud), oltre all'irriverente Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console, PC). Il 26 aprile sarà la volta di 7 Days to Die (Cloud, Console, PC), Research and Destroy (Console, PC), Bugsnax (Cloud, Console, PC) mentre il 28 aprile debutta Unsouled (Console, PC).

Le sorprese non finiscono qui perché da oggi altri 12 giochi Cloud si aggiornano con il supporto per i controlli Touch, tra cui Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Hitman Trilogy e Transformers Battlegrounds, ecco l'elenco completo:

Ben 10

Besiege

Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Edge of Eternity

Hitman Trilogy

Lawn Mowing Simulator

Need For Speed Hot Pursuit Remastered

Paw Patrol

Race with Ryan

Transformers Battlegrounds

Windjammers 2

Zero Escape The Nonary Games

Per tanti giochi che arrivano ce ne sono invece quattro che abbandoneranno il catalogo Xbox Game Pass dal 30 aprile e che possono essere acquistati ora con il 20% di sconto:

Cricket 19 (Cloud, Console, PC)

Outlast 2 (Cloud, Console, PC)

Secret Neighbor (Cloud, Console, PC)

Streets of Rage 4 (Cloud, Console, PC)

Anche questo mese, Game Pass si espande con tantissime novità per gli abbonati Xbox Game Pass e PC Game Pass. Inoltre vi segnaliamo la nuova promozione Microsoft: tre mesi di abbonamento PC Game Pass gratis per tutti coloro che hanno giocato ad Age of Empires 4, Halo Infinite o Forza Horizon 5.