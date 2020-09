Xbox Game Pass: non solo DOOM Eternal, altri tre giochi disponibili ora

Come annunciato tra le novità Xbox Game Pass di settembre 2020, gli abbonati al servizio possono scaricare da oggi tre nuovi giochi per Xbox One/One X, PC e Android (via xCloud).

Nello specifico è ora possibile effettuare il download di Night in the Woods (Console, PC e Android), Kathy Rain A Detective is Born (PC) e Warhammer Vermintide 2 (Android e Console). Da notare il particolare stile utilizzato per il Tweet di annuncio, con un artwork che ricorda le grafiche delle televendite anni '90, con tanto di invito a chiamare un inesistente numero telefonico e bollino "As Seen on Xbox Game Pass", parodia del celebre "As Seen on TV" (il nostro "Visto in TV").

Dal primo ottobre anche DOOM Eternal si unirà al catalogo Xbox Game Pass gratis, primo effetto tangibile dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, che in futuro porterà tutti i giochi del publisher del Maryland (tra cui Starfield e The Elder Scrolls 6) ad approdare al lancio su Game Pass.

Xbox Game Pass conta su 15 milioni di abbonati e Microsoft prevede ottime prospettive di crescita per il futuro grazie anche all'arrivo dei giochi in streaming (ex Project xCloud), opzione che rende disponibile parte del catalogo anche su smartphone e tablet Android.