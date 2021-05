Xbox Game Pass, non solo DQ11 e DQ Builders 2: altri giochi di Dragon Quest in arrivo?

Con la varietà del catalogo che rappresenta uno dei punti di forza di Xbox Game Pass secondo la community verdecrociata, non sorprende che Microsoft stia impiegando molteplici risorse per favorire un ampliamento dei titoli inclusi nel servizio.

Tra le recenti aggiunte al catalogo, ad esempio, hanno trovato spazio molte produzioni a firma Square Enix, tra numerosi capitoli della serie Final Fantasy, il nuovo Outriders e, più di recente, Dragon Quest Builders 2, peculiare JRPG che unisce avventura e creatività. Quest'ultimo, tuttavia, potrebbe non essere l'unico rappresentante della saga fantasy destinato a farsi strada tra le fila di Xbox Game Pass nel prossimo futuro. Con Dragon Quest 11: Echi di un'Era Perduta già parte del catalogo, non si esclude infatti che possano esservi ulteriori sorprese in dirittura di arrivo.

A insinuare il dubbio è in particolare il sempre attivissimo account Twitter ufficiale del servizio, che ha da poco stuzzicato la curiosità degli appassionati. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, i social di Xbox Game Pass hanno interagito con quelli di un giocatore che dichiara di "avere a che fare con più Dragon Quest di quanto possa gestire. È troppo!", proprio a causa della presenza di entrambi i titoli su Xbox Game Pass.



Per tutta risposta, l'account dell'abbonamento Microsoft ha replicato affermando: "No, si tratta semplicemente della quantità giusta. Forse...non è abbastanza?". Quest'ultimo interrogativo ha aperto la porta a molteplici speculazioni, con molti giocatori che ora ipotizzano l'arrivo nel servizio di ulteriori esponenti della serie di Dragon Quest.