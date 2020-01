Xbox Game Pass: non solo GTA 5, a gennaio arriva anche Tekken 7

L'app Xbox Game Pass si è aggiornata da pochissimi minuti svelando di fatto tre nuovi titoli che entreranno a far parte del catalogo durante il mese di gennaio, oltre a GTA V già annunciato la scorsa settimana.

La piattaforma Microsoft si prepara a ospitare Frostpunk Console Edition, Sword Art Online Fatal Bullet e Tekken 7, le date sono riportate di seguito.

Xbox Game Pass Gennaio 2020

Frostpunk Console Edition - 9 gennaio

Sword Art Online Fatal Bullet - 9 gennaio

Tekken 7 - 16 gennaio

Al momento non sono arrivate comunicazioni a riguardo da parte di Major Nelson ma il classico Tweet di annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore, l'immagine che trovate in calce alla notizia non lascia spazio a molti dubbi. Ricordiamo come i giochi citati siano solamente per Xbox One mentre la lineup PC del mese appena iniziato non è ancora nota.

Con ogni probabilità inoltre altri giochi faranno capolino durante la seconda metà del mese, dal 16 gennaio in poi. Per quattro giochi in arrivo due titoli si preparano invece ad abbandonare il catalogo Xbox Game Pass questo mese, si tratta di Just Cause 3 e LEGO City Undercover.