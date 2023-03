Xbox Game Pass, non solo Ni No Kuni II: annunciati altri giochi per fine marzo

Microsoft ha già confermato l'immediata disponibilità di Ni No Kuni II all'interno di Xbox Game Pass, ma con un post pubblicato su Xbox Wire, la compagnia di Phil Spencer ha annunciato le ulteriori sorprese con cui andrà ad arricchire il servizio di gaming on demand in tempo per fine marzo.

Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Microsoft ha annunciato l'arrivo di MLB The Show 23 e Infinite Guitars nel catalogo di Xbox Game Pass.

L'annuale simulazione di baseball (sviluppata da Sony San Diego ed edita da Sony Interactive Entertainment) sarà inserito nel Game Pass al suo debutto assoluto fissato al 28 marzo, e sarà disponibile per gli abbonati in versione console e cloud. Gli interessati possono anche procedere all'acquisto del Game Pass Early Access Bundle ($49,99), tramite cui sarete in grado di accedere al gioco quattro giorni prima del del lancio e riscattare alcuni oggetti bonus da sfruttare in-game.

Infinite Guitars sarà invece disponibile a partire dal 30 marzo in versione PC, console e cloud. Il titolo, realizzato da Nikko Nikko ed edito da Humble Games, è un rythm-RPG che mescola diversi generi al suo interno e si presenta con una scintillante veste grafica in stile anime ed una travolgente soundtrack originale.

Nuovamente confermati i sette giochi che lasceranno Xbox Game Pass a fine marzo, tra cui figurano A Memoir Blue, Double Dragon Neon e MLB The Show 22 che fa posto al suo predecessore. Intanto sono già previsti sei giochi per il mese di aprile di Xbox Game Pass.