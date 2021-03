Xbox Game Pass, non solo Outriders: c'è anche Octopath Traveler tra i nuovi giochi gratis!

Oltre al già annunciato arrivo di Outriders su Xbox Game Pass, Microsoft conferma l'imminente approdo di Octopath Traveler e di tanti altri videogiochi nel catalogo digitale del proprio servizio in abbonamento su Xbox One, Xbox Series X/S, PC Windows 10 e sistemi mobile Android tramite xCloud.

Non bastasse l'inatteso ingresso su Game Pass di Outriders sin dal lancio, la casa di Redmond coglie infatti di sorpresa i propri utenti annunciando l'arrivo su Xbox One e Series X/S di Octopath Traveler, la gemma ruolistica di Square Enix già disponibile su PC, Nintendo Switch e Google Stadia.

Basta scorrere la lista dei nuovi titoli in procinto di approdare su Xbox Game Pass per rendersi conto dell'impegno profuso da Microsoft per rendere ancora più irresistibile l'offerta ludica del proprio abbonamento:

16 marzo - Undertale (Xbox, PC e xCloud)

18 marzo - Empire of Sin (Xbox, PC e xCloud)

18 marzo - Nier Automata (PC)

18 marzo - Star Wars Squadrons su EA Play (Xbox)

18 marzo - Torchlight 3 (PC)

25 marzo - Genesis Noir (Xbox e PC)

25 marzo - Octopath Traveler (Xbox e PC)

25 marzo - Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PC)

25 marzo - Supraland (PC)

25 marzo - Yakuza 6: The Song of Life (Xbox, PC e xCloud)

30 marzo - Narita Boy (Xbox, PC e xCloud)

1 aprile - Outriders (Xbox e xCloud)

Con l'annuncio della nuova infornata di videogiochi nel Game Pass arriva anche la consueta comunicazione sui titoli che sono destinati a uscire dal catalogo del servizio di Microsoft. Dal 31 marzo non sarà più possibile accedere "gratuitamente" su Xbox Game Pass a Hyperdot (Xbox e PC), Journey to the Savage Planet (Xbox) e Machinarium (PC).