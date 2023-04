Xbox Game Pass: non solo Quantum Break, ci sono altri 6 giochi in uscita dal catalogo

Quantum Break non è l'unico gioco destinato ad essere rimosso da Game Pass nelle prossime settimane. Nella notte, l'applicazione ufficiale del servizio in abbonamento di Microsoft si è nuovamente aggiornata allungando a sette la conta dei titoli in uscita dal catalogo.

Oltre allo sparatutto di Remedy - che, trattandosi di una produzione pubblicata da Xbox Game Studios, nessuno s'aspettava di vedere andare via - a metà aprile abbandoneranno la selezione di Game Pass anche altri giochi d'alto profilo come Life is Strange: True Colors e Rainbow Six: Extraction. A seguire potete consultare la lista completa.

Game Pass | I giochi che verranno rimossi il 15 aprile

Quantum Break

Life is Strange: True Colors

Rainbow Six: Extraction

The Riftbreaker

Moonglow Bay

The Dungeons of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

The Long Dark

Avete poco meno di due settimane per portare a termine i giochi che avete già cominciato, in alternativa potete approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare in via titoli di prodotti di vostro interesse.

Per fortuna, gli addii verranno presto compensati dall'annuncio dei nuovi giochi per Xbox Game Pass della prima metà di aprile, atteso nella giornata di martedì. Tra le produzioni già confermate, menzioniamo la versione 1.0 di Everspace per PC, in arrivo il 6 aprile, e Ghostwire Tokyo, previsto per il 12 aprile dopo un lungo anno di esclusività console per PS5. Intanto, dopo lo stop alla promozione a 1 euro, si stanno facendo largo dei rumor che vogliono l'imminente introduzione del Piano Famiglia per Game Pass.