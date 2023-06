Xbox ed il Game Pass non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati per l'anno fiscale 2022

L'ultimo anno fiscale non ha sorriso a Microsoft, che non ha raggiunto i principali obiettivi prefissati in termini di ricavi per il settore Xbox, oltre ad una crescita di Xbox Game Pass largamente inferiore alle aspettative.

I dettagli sono emersi nel corso delle udienze relative alla disputa legale tra il colosso di Redmond e l'FTC in merito all'acquisizione di Activision. Dai documenti mostrati da Microsoft è emerso che nell'anno fiscale 2022 la divisione Xbox ha generato ricavi pari a 16,22 miliardi di dollari, un dato che non ha centrato l'obiettivo fissato a 17 miliardi. Xbox non ha dunque raggiunto il suo scopo per circa 780 milioni di dollari, sebbene comunque i ricavi complessivi restino ugualmente notevoli e lo scarto non sia in fondo troppo consistente. Il tutto considerando anche che, sempre in termini di ricavi, negli ultimi due anni Xbox ha generato numeri maggiori rispetto a Nintendo, nonostante Nintendo Switch sia attualmente ancora la console più venduta sul mercato.

Diverso invece il discorso per Xbox Game Pass, ben lontano dall'obiettivo previsto: per l'anno fiscale 2022 Microsoft sperava infatti in una crescita del suo servizio in abbonamento pari al 72,8%, tuttavia il Game Pass non è andato oltre il 33%. Per arrivare ai numeri previsti dalla compagnia sarebbero serviti almeno 31 milioni di iscritti in più rispetto a quanto raggiunto finora. In ogni caso, rispondendo ad una domanda del giudice, il capo della divisione Xbox Phil Spencer ha dichiarato che, in questo momento, raggiungere i traguardi interni prefissati non è una priorità assoluta per Microsoft, concentrata nel portare a termine l'acquisizione di Activision.

Lo stesso Spencer nel corso del processo ha sottolineato che l'affare Microsoft-Activision è mirato a far crescere il business PC e mobile, da sempre scopo principale della fusione. Nel frattempo sembra che Microsoft abbia sacrificato le vendite di Xbox Series X a favore di xCloud, stando ad uno scambio di mail interno.