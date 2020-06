Xbox Game Pass, non solo Red Dead Redemption 2 e The Witcher: altri 'top game' in arrivo

Mentre il mese di giugno è pronto ad accogliere Kingdom Hearts e No Man's Sky nel catalogo Xbox Game Pass, i vertici di Microsoft promettono novità in arrivo per il servizio.

Dalle pagine di Xbox Wire, infatti, la Casa di Redmond riconferma ancora una volta l'importanza dell'abbonamento nell'ambito della strategia verdecrociata attuale e futura. Con oltre 10 milioni di utenti abbonati, Xbox Game Pass si prepara ad approdare su Xbox Series X, portando così al Day One sulla console oltre cento titoli. Tra questi, si ribadisce la presenza di Halo: Infinite, attualmente in sviluppo presso gli studi di 343 Industries.

Guardando al futuro, promette Microsoft, uno degli obiettivi è quello di ampliare il catalogo del servizio: "Stiamo lavorando con i giganti dell'industria per aggiungere top game, - si legge su Xbox Wire - come NBA 2K20, Red Dead Redemption 2, and The Witcher 3, che sono inclusi in Game Pass oggi". Contestualmente, si ribadisce però anche l'impegno nei confronti degli sviluppatori indipendenti, che possono sfruttare la vetrina del servizio per approdare nelle case della community videoludica.



In attesa di maggiori dettagli sulla futura evoluzione del catalogo Xbox Game Pass, ricordiamo che Microsoft ha confermato che Senua's Saga Hellblade II sarà realizzato con Unreal Engine 5.