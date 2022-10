Xbox Game Pass non smette di crescere: già sei giochi confermati per novembre!

Mentre Microsoft snocciola i dati sui dollari incassati nel 2021 con la miniera d'oro di Xbox Game Pass, la redazione di WindowsClub stila l'elenco dei videogiochi in arrivo a novembre nel servizio in abbonamento della casa di Redmond.

Nel redigere questa lista, i giornalisti brasiliani attingono ai post social delle case di sviluppo che hanno già fissato la data di lancio dei propri titoli e confermato il loro arrivo dal day one su Game Pass.

Il mese di novembre per tutti gli utenti iscritti al servizio di Microsoft sarà particolarmente ricco di esperienze da vivere su PC e console Xbox, a giudicare dal fatto che ci sono già sei videogiochi destinati a entrare nel catalogo del Game Pass. Il valzer dei nuovi ingressi nel servizio verdecrociato si aprirà l'1 novembre con The Legend of Tianding, l'avventura ispirata ai manga cinesi e alla leggenda di Robin Hood.

Sempre a inizio mese è previsto l'arrivo su Game Pass del metroidvania sci-fi Ghost Song, della versione Xbox di Humankind e del 'simulatore di allenatori' Football Manager 2023. A novembre assisteremo anche al lancio dello sparatutto Gungrave GORE e dell'esclusiva Pentiment, il thriller medievale di Obsidian.

1 novembre - The Legend of Tianding

3 novembre - Ghost Song

4 novembre - Humankind

8 novembre - Football Manager 2023

15 novembre - Pentiment

22 novembre - Gungrave GORE

A questi, presumibilmente, si aggiungeranno tanti altri titoli, come ci ha ormai abituati Microsoft con il doppio annuncio mensile dei videogiochi destinati a rimpolpare la ludoteca del Game Pass.